日本个股：本田社长预计在华汽车销量将增加，受年轻用户需求提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月9日 - 日本本田汽车 社长八乡隆弘周四表示，该公司预计当前财年在中国市场的销量将会提高，来自较年轻用户的需求使公司摆脱对中国经济和金融市场的担忧。
“我认为今年(在华)汽车销量将超过去年，”八乡隆弘周四对记者说。他是最近被任命为本田社长的，此前主管本田中国子公司。
八乡隆弘表示，与日本很少有年轻人想要买车的情况不同，中国年轻人仍渴望买车。他表示，中国作为全球最大的汽车市场，仍有进一步成长的潜力。
由于对中国经济状况的忧虑升温，中国股市自6月中以来的跌幅达到30%，这也拖累日本股市周四触及三个月低位。(完)
(编译 杜明霞；审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”