本田计划明年在中国推出纯电动汽车

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车(7267.T)的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
水野泰秀周三在上海车展的间隙对记者表示，汽车生产商正在“加快促进”电动车的发展。他预计本田的这款新车将在明年年底以前亮相。
水野泰秀还补充道，本田后续也将跟随推出充电式混合动力车型，但他未表示这类车何时能在中国面市。
汽车生产商目前在中国都纷纷开发和销售所谓的新能源汽车，因为预期中国最早在明年初就会出台更严格的新规。
新规料将要求汽车生产商在中国销售的汽车中最多有8%都必须是充电式汽车，包括纯电动车或混合式电动车。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。