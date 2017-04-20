本田计划明年在中国推出纯电动汽车

路透上海4月20日 - 日本本田汽车(7267.T)的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。

水野泰秀周三在上海车展的间隙对记者表示，汽车生产商正在“加快促进”电动车的发展。他预计本田的这款新车将在明年年底以前亮相。

水野泰秀还补充道，本田后续也将跟随推出充电式混合动力车型，但他未表示这类车何时能在中国面市。

汽车生产商目前在中国都纷纷开发和销售所谓的新能源汽车，因为预期中国最早在明年初就会出台更严格的新规。

新规料将要求汽车生产商在中国销售的汽车中最多有8%都必须是充电式汽车，包括纯电动车或混合式电动车。（完）