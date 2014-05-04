本田在华销售车型将增加一倍--日媒

路透东京5月3日 -《日本经济新闻》周六报道称，未来两年本田汽车(7267.T)在中国销售的车型将增加一倍，以夺取更大市场份额。

报道称，本田将通过其在华两个合资企业之间共享平台和主要部件，将在华产品组合扩大至约20款车型。

报道并透露，本田还计划更多采用中国零部件，以控制成本。

记者未能联系到本田发言人置评。

《日本经济新闻》指出，通用汽车(GM.N)目前在华销售车型多达40款，2013年在华销量是本田的四倍多。

中国是全球最大的汽车市场，今年汽车销售可望继续实现两位数增长。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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