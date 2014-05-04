本田在华销售车型将增加一倍--日媒

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透东京5月3日 -《日本经济新闻》周六报道称，未来两年本田汽车(7267.T)在中国销售的车型将增加一倍，以夺取更大市场份额。
报道称，本田将通过其在华两个合资企业之间共享平台和主要部件，将在华产品组合扩大至约20款车型。
报道并透露，本田还计划更多采用中国零部件，以控制成本。
记者未能联系到本田发言人置评。
《日本经济新闻》指出，通用汽车(GM.N)目前在华销售车型多达40款，2013年在华销量是本田的四倍多。
中国是全球最大的汽车市场，今年汽车销售可望继续实现两位数增长。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。