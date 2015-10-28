专访：本田汽车今年在华可望达成销售目标 但前景不确定--社长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透东京10月28日 - 日本本田汽车(7267.T)社长八乡隆弘对路透表示，他对2015年实现在华销售95万辆汽车的目标有信心，但对在中国增产持谨慎态度，因经济前景不确定。
“我听取了中国当地市场的信息，从他们所说的判断，而且观察直到9月的销售数字，看起来我们将实现今年的销售目标，”八乡隆弘说。
但他补充说，中国市场前景“存在不确定性”，他预计销售增长将放缓。中国曾经是全球汽车生产商的利润引擎，但随着中国经济降温和股市大跌，新车需求受到冲击。
“考虑到这些情况，当考虑提高产能时，我们必须格外谨慎，中国部分地区已经供过于求，”八乡隆弘说。
本田汽车已经指出，在中国的两个生产中心产能已经超过实现销售目标所需水平，3月止的一年全球产量将达到560万辆，远高于今年480万辆的销售目标。
本田本月稍早表示，自今年年初公司在华销量已较上年同期增加34.1%，至694,807辆。去年本田在亚洲市场(包括中国)的销售额占到总营收的四分之一左右。
本田将全球业务分成包括北美、中国、印度和泰国在内的六个地区中心，针对这些市场开发专门的产品。八乡隆弘称，在赋予这些中心更多自主权的同时，也要提高它们与整个公司的一致性。
“加强这六个中心业务结构的一致性，是我们接下来的任务。”他说道。
本田周三宣布，将在2016年3月于日本市场首推量产的采用燃料电池技术的汽车，计划第一年的产量在200辆，每台车售价将在766万日圆左右(约63,100美元)。(完)
(编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 李爽/白云)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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