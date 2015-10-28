专访：本田汽车今年在华可望达成销售目标 但前景不确定--社长

路透东京10月28日 - 日本本田汽车(7267.T)社长八乡隆弘对路透表示，他对2015年实现在华销售95万辆汽车的目标有信心，但对在中国增产持谨慎态度，因经济前景不确定。

“我听取了中国当地市场的信息，从他们所说的判断，而且观察直到9月的销售数字，看起来我们将实现今年的销售目标，”八乡隆弘说。

但他补充说，中国市场前景“存在不确定性”，他预计销售增长将放缓。中国曾经是全球汽车生产商的利润引擎，但随着中国经济降温和股市大跌，新车需求受到冲击。

“考虑到这些情况，当考虑提高产能时，我们必须格外谨慎，中国部分地区已经供过于求，”八乡隆弘说。

本田汽车已经指出，在中国的两个生产中心产能已经超过实现销售目标所需水平，3月止的一年全球产量将达到560万辆，远高于今年480万辆的销售目标。

本田本月稍早表示，自今年年初公司在华销量已较上年同期增加34.1%，至694,807辆。去年本田在亚洲市场(包括中国)的销售额占到总营收的四分之一左右。

本田将全球业务分成包括北美、中国、印度和泰国在内的六个地区中心，针对这些市场开发专门的产品。八乡隆弘称，在赋予这些中心更多自主权的同时，也要提高它们与整个公司的一致性。

“加强这六个中心业务结构的一致性，是我们接下来的任务。”他说道。

本田周三宣布，将在2016年3月于日本市场首推量产的采用燃料电池技术的汽车，计划第一年的产量在200辆，每台车售价将在766万日圆左右(约63,100美元)。(完)