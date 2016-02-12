本田汽车计划今年稍晚在中国生产混合动力汽车

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透东京2月11日 - 本田汽车(7267.T)今年稍晚将在中国开始生产油电混合动力汽车，以满足中国日益严格的燃油经济性规定。
发言人Ben Nakamura周四称，本田将在广州生产混合动力版雅阁(Accord)轿车和讴歌(Acura)紧凑跨界运动型车(运动休旅车，SUV)。Nakamura对路透表示，之后还将生产混合动力版思铂睿(Spirior)轿车。
“在中国生产混合动力车型，我们可以降低价格来提高销量，”他说道，“这将有助于我们更容易满足中国严格的燃油经济性要求。”
本田在中国销售四种油电混合动力车型，但均在日本生产，进口关税相对较高，令销量受限。
目前本田通过与广汽集团(601238.SS)的合资厂生产和销售汽油版雅阁轿车，计划今年稍晚开始投产讴歌跨界SUV。本田与东风汽车(0489.HK)的合资厂生产思铂睿(Spirior)轿车。(完)
(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。