本田汽车计划今年稍晚在中国生产混合动力汽车

路透东京2月11日 - 本田汽车(7267.T)今年稍晚将在中国开始生产油电混合动力汽车，以满足中国日益严格的燃油经济性规定。

发言人Ben Nakamura周四称，本田将在广州生产混合动力版雅阁(Accord)轿车和讴歌(Acura)紧凑跨界运动型车(运动休旅车，SUV)。Nakamura对路透表示，之后还将生产混合动力版思铂睿(Spirior)轿车。

“在中国生产混合动力车型，我们可以降低价格来提高销量，”他说道，“这将有助于我们更容易满足中国严格的燃油经济性要求。”

本田在中国销售四种油电混合动力车型，但均在日本生产，进口关税相对较高，令销量受限。

目前本田通过与广汽集团(601238.SS)的合资厂生产和销售汽油版雅阁轿车，计划今年稍晚开始投产讴歌跨界SUV。本田与东风汽车(0489.HK)的合资厂生产思铂睿(Spirior)轿车。(完)