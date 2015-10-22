日本个股：本田汽车推迟8.22亿美元在华建厂计划，因需求放缓--彭博

路透10月22日 - 据彭博报导，日本本田汽车 将推迟在中国武汉建厂的计划，因全球最大汽车市场--中国的需求放缓。该工厂计划投资规模为8.22亿美元。

彭博援引东风本田汽车有限公司执行副总经理陈斌波的话称，本田原计划今年开始建造与东风汽车 的第三家合资工厂，但现在可能推后到2017年左右再动工，计划投产时间不晚于2018年7月。

彭博报导称，最终决定将在年底做出。

本田在中国的一位发言人对路透表示，公司尚未公布任何有关武汉新厂的计划，并称东风本田现有两家工厂的产能已经超过完成销售目标所需的产能水平。