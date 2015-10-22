日本个股：本田汽车推迟8.22亿美元在华建厂计划，因需求放缓--彭博

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透10月22日 - 据彭博报导，日本本田汽车 将推迟在中国武汉建厂的计划，因全球最大汽车市场--中国的需求放缓。该工厂计划投资规模为8.22亿美元。
彭博援引东风本田汽车有限公司执行副总经理陈斌波的话称，本田原计划今年开始建造与东风汽车 的第三家合资工厂，但现在可能推后到2017年左右再动工，计划投产时间不晚于2018年7月。
彭博报导称，最终决定将在年底做出。
本田在中国的一位发言人对路透表示，公司尚未公布任何有关武汉新厂的计划，并称东风本田现有两家工厂的产能已经超过完成销售目标所需的产能水平。
本田汽车社长八乡隆弘7月曾表示，该公司预计当前财年在中国市场的销量将会提高，来自较年轻用户的需求使公司摆脱对中国经济和金融市场的担忧。 (完) (编译 许娜；审校 王兴亚)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。