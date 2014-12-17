广汽本田和东风本田将召回逾50万辆汽车

路透北京12月16日 - 中国国家质量监督检验检疫总局网站公告称，广汽本田及东风本田将召回569,769辆汽车。

公告称，本次召回范围内部分车辆驾驶席前气囊在展开时气体发生器壳体可能出现破损、壳体碎片飞出等情况。可能伤及车内乘客，存在安全隐患。

根据公告，广汽本田和东风本田决定自2015年2月28日起，召回共计553,264辆汽车。其中广汽本田将召回2002年5月17日至2007年12月25日生产的部分2003-2007款雅阁牌（Accord）轿车，共计527,136辆；东风本田将召回2012年6月4日至2014年6月17日生产的部分艾力绅牌（Elysion）多用途乘用车，共计26,128辆。

公告还称，广汽本田还决定自2015年2月1日起召回2002年10月30日至2003年12月30日期间生产的部分2003款飞度牌（Fit SALOON）轿车，共计16,505辆。（完）

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