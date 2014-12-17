广汽本田和东风本田将召回逾50万辆汽车

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月16日 - 中国国家质量监督检验检疫总局网站公告称，广汽本田及东风本田将召回569,769辆汽车。
公告称，本次召回范围内部分车辆驾驶席前气囊在展开时气体发生器壳体可能出现破损、壳体碎片飞出等情况。可能伤及车内乘客，存在安全隐患。
根据公告，广汽本田和东风本田决定自2015年2月28日起，召回共计553,264辆汽车。其中广汽本田将召回2002年5月17日至2007年12月25日生产的部分2003-2007款雅阁牌（Accord）轿车，共计527,136辆；东风本田将召回2012年6月4日至2014年6月17日生产的部分艾力绅牌（Elysion）多用途乘用车，共计26,128辆。
公告还称，广汽本田还决定自2015年2月1日起召回2002年10月30日至2003年12月30日期间生产的部分2003款飞度牌（Fit SALOON）轿车，共计16,505辆。（完）
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12