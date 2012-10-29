本田预计在华业务受影响态势将延续到明年2月假期

路透东京10月29日电---日本本田汽车(7267.T)一位高管周一表示,预计本田汽车在中国的减产态势将延续到11月下半月.本田汽车在中国销量9月中旬时大幅下跌,因中日两国爆发了岛屿主权争议.

本田汽车执行副总裁Tetsuo Iwamura在一新闻发布会上表示,公司在华产量可能会在11月下半月之後开始复苏,因中国2月春节假期前後的需求量料会增长.

本田汽车将2012日历年度在华预估销量从此前的75万辆下调至62万辆.(完)

--编译 王洋;审校 田建华/隋芬

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