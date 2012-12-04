本田称11月在华销量同比降29.2%

路透上海12月4日电---日本本田汽车(7267.T)周二表示,11月在中国汽车销量较去年同期下降29.2%,至41,205辆.

与10月销量锐减54%相比情况有所改善,然销量仍远低於去年的水准,因中日外交争端的影响犹存.

本田在一份声明中称,今年前11个月的销量下滑0.8%,至535,313辆.

本田在中国分别与东风集团(0489.HK)和广汽集团(2238.HK)成立了合资企业.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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