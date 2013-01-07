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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 14:23 BJT

日本个股: 本田汽车12月在华汽车销售较上年同期减少19.2%

路透北京1月7日 - 本田汽车 周一表示,该公司和其在华合资企业12月总共售出63,264辆汽车,较上年同期减少19.2%.

不过仍好于11月,该月销售暴跌29.2%.

本田在声明中称,全年销售下滑3.1%,至598,577辆.

本田在中国与东风汽车集团 和广州汽车集团股份有限公司 合作进行生产.(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)
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