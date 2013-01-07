日本个股: 本田汽车12月在华汽车销售较上年同期减少19.2%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透北京1月7日 - 本田汽车 周一表示,该公司和其在华合资企业12月总共售出63,264辆汽车,较上年同期减少19.2%.
不过仍好于11月,该月销售暴跌29.2%.
本田在声明中称,全年销售下滑3.1%,至598,577辆.
本田在中国与东风汽车集团 和广州汽车集团股份有限公司 合作进行生产.(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。