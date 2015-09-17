本田推出新款思域 新车具运动风

本田汽车周三推出新款思域，在许多消费者避开小型轿车转而青睐SUV之际，力图重振其最畅销的思域车型。思域是本田的支柱产品，年销量超过80万辆。但老款思域被批评造型单调且操控性一般。新款则内饰更精致，外部设计更具运动风。本田称晚些时候将公布新款思域售价，本田美国销售部门执行副总裁孟德尔透露，其售价将与当前车款相仿，当前思域起价约18,490美元。路透