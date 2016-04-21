本田汽车将在2017年底之前新增三款Clarity系绿色环保轿车

路透底特律4月21日 - 日本汽车生产商本田汽车(7267.T)周四称，2017年底之前将在美国市场推出三款Clarity系列环保轿车，旨在提振绿色环保车销量。

目前Clarity品牌已用在本田的氢动力燃料电池车上，即FCX Clarity。全新款式的本田Fuel Cell已于今年3月在日本市场推出，今年稍晚会在美国加利福尼亚州上市。

本田北美业务执行副总裁John Mendel周三在底特律一次媒体见面会上表示，将在2017年推出Clarity电动汽车，明年稍晚将推出Clarity插电式混合动力车。

这三款五座车型均采用同样的支撑架。本田此前曾表示，将会制造全部三款轿车，但并未命名。

本田汽车社长八乡隆弘2月份称，希望到2030年，绿色环保车将占到公司总销量的三分之二，目前仅为5%。这些车型包括混合动力车、插电式混合动力车、纯电动和燃料电池汽车。

本田周四还在一则声明中称，2017款雅阁混合动力车将于春季末在美国上市销售。根据可以取得的最新年度数据，本田2014年在美国销售了约14,000辆前款雅阁混合动力车。

Mendel表示，公司预计新雅阁混合动力车的年销量将比前款车增加一倍。

本田称，燃料电池和电动Clarity车型将从加州开始发售，然后随着充氢和充电站数量的增加，扩大至美国其他州。插电式混合动力Clarity车型将的美国所有州发售。

Mendel未就到2030年美国将有多少辆燃料电池车给出预估。(完)