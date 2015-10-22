本田汽车推迟8.22亿美元在华建厂计划 因需求放缓--彭博

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透10月22日 - 据彭博报导，日本本田汽车(7267.T)将推迟在中国武汉建厂的计划，因全球最大汽车市场--中国的需求放缓。该工厂计划投资规模为8.22亿美元。
彭博援引东风本田汽车有限公司执行副总经理陈斌波的话称，本田原计划今年开始建造与东风汽车(0489.HK)的第三家合资工厂，但现在可能推后到2017年左右再动工，计划投产时间不晚于2018年7月。
彭博报导称，最终决定将在年底做出。
本田在中国的一位发言人对路透表示，公司尚未公布任何有关武汉新厂的计划，并称东风本田现有两家工厂的产能已经超过完成销售目标所需的产能水平。
本田汽车社长八乡隆弘7月曾表示，该公司预计当前财年在中国市场的销量将会提高，来自较年轻用户的需求使公司摆脱对中国经济和金融市场的担忧。(完)
(编译 许娜；审校 王兴亚)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。