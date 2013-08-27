东风本田在中国召回逾40万辆思威车--中国国家质检总局

路透北京8月27日 - 中国国家质检总局周二称，东风本田汽车有限公司决定，自8月30日起召回408,069辆思威(CR-V)牌多用途乘用车，因减震器存在隐患。

质检总局网站刊登的新闻稿称，召回车辆为2010年3月2日至2012年8月30日生产的部分思威车。

“由于供应商制造原因，本次召回范围内部分车辆前减震器活塞杆在加工时产生微裂纹，极端情况下活塞杆可能发生断裂，存在安全隐患，”新闻稿称，东风本田将为召回车辆进行免费检查，并为存在问题的车辆免费更换前减震器芯。

东风本田为日本本田汽车(7267.T)和东风汽车(0489.HK)在中国的合资公司。(完)

欲览详情，请点击国家质检总局网站 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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