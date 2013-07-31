《日股业绩焦点》本田第一季营业利润不及预期，对新兴市场前景发出警讯

标题新闻：德经济部长吉普理斯预计英国脱欧给英国经济造成的负面影响大于德国，德国能够应对
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本田制定了一个雄心勃勃的目标，到2017年3月销售年率将从当前的400万辆增加到600万辆。公司目前正面临扩产成本的压力，因多处兴建新厂并扩大现有工厂的产能。
该公司第一季资本支出较上年同期大增78.6%至1,710亿日圆。
本田在日本Yorii的新工厂已于本月稍早投产，但在墨西哥的新厂要等到2014年才能开工。公司还计划在泰国和中国等多个国家建立新厂或扩大产能。
“我们发现新兴市场有时会有意外的大幅波动，因此我们态度谨慎。但这些地区汽车和摩托车需求肯定会增加，我们会继续为成功打好铺垫，”岩村哲夫说。
本田称泰国4-6月销量较上年增加近30%，约为5.9万台，同时公司还有大约10万台2012年底以前的订单要完成，当时政府仍在为首次购车的车主提供补贴。
虽然近几个月来泰国汽车市场的销量一直减少，且本田预期当前一部分订单会被取消，但岩村哲夫仍表示公司将通过推出新车型来维持需求。(完) (编译/审校 田建华/隋芬/梁睿雪/郑茵)
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