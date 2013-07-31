《日股业绩焦点》本田第一季营业利润不及预期，对新兴市场前景发出警讯

本田制定了一个雄心勃勃的目标，到2017年3月销售年率将从当前的400万辆增加到600万辆。公司目前正面临扩产成本的压力，因多处兴建新厂并扩大现有工厂的产能。

该公司第一季资本支出较上年同期大增78.6%至1,710亿日圆。

本田在日本Yorii的新工厂已于本月稍早投产，但在墨西哥的新厂要等到2014年才能开工。公司还计划在泰国和中国等多个国家建立新厂或扩大产能。

“我们发现新兴市场有时会有意外的大幅波动，因此我们态度谨慎。但这些地区汽车和摩托车需求肯定会增加，我们会继续为成功打好铺垫，”岩村哲夫说。

本田称泰国4-6月销量较上年增加近30%，约为5.9万台，同时公司还有大约10万台2012年底以前的订单要完成，当时政府仍在为首次购车的车主提供补贴。