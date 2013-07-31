本田第一季营业利润不及预期

路透东京7月31日 - 日本本田汽车(7267.T)季度营业利润上涨5.1%，低于预期，此前日本本土销量在政府结束购车补贴后下滑。另外在美国市场，盈利较佳的运动型多功能车(运动休旅车,SUV)和皮卡车型的销售不及竞争对手。

本田4-6月当季在亚洲市场销售表现强劲，包括第四大市场泰国，但公司副社长岩村哲夫指出对新兴市场的意外涨落应当谨慎。本田是日本第三大的汽车制造商。

本田4-6月当季营业利润为1,850亿日圆(19亿美元)，上年同期为1,760.1亿日圆。

汤森路透I/B/E/S调查四位分析师给予的预估均值为2,093亿日圆。

对于截至2014年3月止的整个财年，本田维持营业利润预测在7,800亿日圆，低于21位分析师给出的预估均值8,400亿日圆。

受雅阁畅销带动，本田上半年在美国售出745,578辆汽车，同比增加6%。

美国是本田最大的市场，占到其全球汽车销量约40%的比重。目前本田在美国市场排名第五，市场份额比上年同期下降0.1个百分点至9.5%。

“美国皮卡和SUV市场出现增长，让底特律的汽车企业受益…我们的轻型卡车供应相对较少，但我们即将推出一款新车型，”副社长岩村哲夫告诉记者，所指新款车型为本田高端品牌讴歌SUV--MDX的新款。

**谨慎看待新兴市场**

本田第一季在其第二大市场日本的销量减少24%至14万辆，日本政府的节能汽车补贴措施在去年底结束。

本田制定了一个雄心勃勃的目标，到2017年3月销售年率将从当前的400万辆增加到600万辆。公司目前正面临扩产成本的压力，因多处兴建新厂并扩大现有工厂的产能。

该公司第一季资本支出较上年同期大增78.6%至1,710亿日圆。

本田在日本Yorii的新工厂已于本月稍早投产，但在墨西哥的新厂要等到2014年才能开工。公司还计划在泰国和中国等多个国家建立新厂或扩大产能。

“我们发现新兴市场有时会有意外的大幅波动，因此我们态度谨慎。但这些地区汽车和摩托车需求肯定会增加，我们会继续为成功打好铺垫，”岩村哲夫说。

本田称泰国4-6月销量较上年增加近30%，约为5.9万台，同时公司还有大约10万台2012年底以前的订单要完成，当时政府仍在为首次购车的车主提供补贴。

虽然近几个月来泰国汽车市场的销量一直减少，且本田预期当前一部分订单会被取消，但岩村哲夫仍表示公司将通过推出新车型来维持需求。(完)

(编译/审校 田建华/隋芬/梁睿雪/郑茵)

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