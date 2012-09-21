本田拟用四年时间实现全球汽车销量翻倍

2012年9月21日，本田汽车一名员工在该公司总部擦拭展出的车辆。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京9月21日电---日本本田汽车(7267.T)社长伊东孝绅周五表示,本田将力争在四年时间里将全球汽车销量提高近一倍,至最少600万辆.该公司拟凭借低价紧凑车型来扩大新兴市场版图.

紧凑车飞度(Fit)系列以及小型车Brio将成为本田主打产品.伊东孝绅表示,这些车型将助力本田在2016/17财年实现积极进取的销售目标.

"对我们而言这是相当大的数目,我们讨论过是否应该公布,但只有设定了目标并努力去找到实现方法,我们的业务运作才能有的放矢."伊东孝绅表在一场新闻发布会上表示.

"我们的汽车业务有赖于飞度系列,我相信它在世界任何地区都绝对是核心产品."

飞度在一些国家被称之为Jazz.

本田2016/17财年的目标是在日本、美国、欧洲和其他发达市场总共出售300万辆汽车,而2011/12财年的销售成绩是200万辆.其亦希望,将在印度和中国等新兴市场的销量提高一倍至300万辆.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。