本田和通用考虑联合建立燃料电池厂--朝日新闻

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月16日 - 日本朝日新闻周六报导称，本田汽车(7267.T)与通用汽车(GM.N)正考虑联合建立燃料电池厂，因两家汽车厂商试图削减发展电动车的成本。
报导称，两家公司计划最晚2025年前量产燃料电池。
本田和通用汽车自2013年以来便合作发展燃料电池。
朝日新闻并报导，在合作发展燃料电池的同时，两家公司也继续各自发展自家的汽车。
发展燃料电池的成本庞大，已促使全球汽车厂商和对手展开合作。
戴姆勒(DAIGn.DE)、福特汽车(F.N)和日产汽车(7201.T)联手开发燃料电池；丰田汽车(7203.T)则与宝马汽车(BMW)携手合作。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。