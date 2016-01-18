本田和通用考虑联合建立燃料电池厂--朝日新闻

路透东京1月16日 - 日本朝日新闻周六报导称，本田汽车(7267.T)与通用汽车(GM.N)正考虑联合建立燃料电池厂，因两家汽车厂商试图削减发展电动车的成本。

报导称，两家公司计划最晚2025年前量产燃料电池。

本田和通用汽车自2013年以来便合作发展燃料电池。

朝日新闻并报导，在合作发展燃料电池的同时，两家公司也继续各自发展自家的汽车。

发展燃料电池的成本庞大，已促使全球汽车厂商和对手展开合作。

戴姆勒(DAIGn.DE)、福特汽车(F.N)和日产汽车(7201.T)联手开发燃料电池；丰田汽车(7203.T)则与宝马汽车(BMW)携手合作。(完)