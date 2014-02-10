（更正）本田两款混合动力车第三度被召回

调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
(公司方更正：删除发言人对于召回成本的预估，因公司仍在评估该成本)
路透东京2月10日 - 本田汽车(7267.T)周一针对旗下两款使用新型双离合器传动系统的混合动力车第三度宣布召回，本田表示在问题解决之前，这两种日本生产车款将暂停出货两周。
有81,353辆Fit及Vezel混合动力车款将被召回，车上的七速双离合器传动系统存在控制缺陷，可能造成车辆发动较耗时，某些情况下甚至完全无法发动。(完)
(编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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路透新加坡4月28日 - 亚洲股市周五下跌，因投资者对本周的强劲涨势了结获利。韩元走贬，美国总统特朗普之前向路透表示，他将与韩国重新谈判或终止韩美自由贸易协定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。