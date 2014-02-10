（更正）本田两款混合动力车第三度被召回

(公司方更正：删除发言人对于召回成本的预估，因公司仍在评估该成本)

路透东京2月10日 - 本田汽车(7267.T)周一针对旗下两款使用新型双离合器传动系统的混合动力车第三度宣布召回，本田表示在问题解决之前，这两种日本生产车款将暂停出货两周。

有81,353辆Fit及Vezel混合动力车款将被召回，车上的七速双离合器传动系统存在控制缺陷，可能造成车辆发动较耗时，某些情况下甚至完全无法发动。(完)

(编译 蔡美珍；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。