本田在印度召回逾3.1万辆汽车

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透孟买5月5日 -日本本田汽车(7267.T)的印度分公司将召回31,226辆Brio掀背车和Amaze小型汽车，以检查制动系统可能存在的问题。
该公司表示，召回2013年2月28日至2014年1月16日期间生产的车辆，以检查比例阀(proportioningvalve)可能装配不当的问题。比例阀是用于调节输送给车轮的制动压力。
该公司在声明中称，总共将召回15,623辆Brio和15,603辆Amaze。
公司表示，若用户要求，将义务更换这些车辆的比例阀，并称没有收到有关这一部件的投诉。(完)
(编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
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