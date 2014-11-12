独家：本田汽车召回事件频传 公司大老敦促CEO采取行动

路透北京/东京11月12日 - 今年本田汽车(7267.T)的两名前社长造访现任社长伊东孝绅，敦促他对质量问题给予更多关注，这进一步加大了他面临的压力。此前本田因气囊问题而大规模召回，已经受到美国监管机构和政界的压力。

三名消息人士表示，本田前社长川本信彦和吉野浩行分别到本田汽车在东京的总部会见伊东孝绅。消息人士说，两名前社长严词告诉伊东孝绅，敦促他对危及本田品牌的质量问题迅速采取行动。

由于高田公司(7312.T)的气囊发生器可能存在缺陷，本田自2008年以来召回不同车款共约950万辆汽车。此外，本田的混合动力版飞度(Fit)紧凑型车，Vezel运动休旅车去年才上市，已经五次召回，而Super Cub摩托车自2011年以来已有五次召回。

“我们不知道怎么回事，但本田已经开始松懈，”其中一位消息人士表示。他在1980年代曾在本田董事会任职，并知悉两位前社长到访一事。由于这些会谈为非公开性质，消息人士要求匿名。

“我们都认为公司出现了更根本性的问题，”他指的是一群忧心忡忡的卸任公司高层。“但公司所做的只是一次又一次的召回，而不是对运营进行全面检查。”(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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