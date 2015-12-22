起亚汽车和现代汽车将从GE手中收购现代资本约6亿美元股权

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透首尔12月22日 - 韩国第一大汽车生产商现代汽车(005380.KS)及第二大车企起亚汽车(000270.KS)周二表示，将共斥资7,030亿韩元(6.008亿美元)从通用电气(GE.N)手中收购现代资本23%的股权。
两家公司发布公告称，现代汽车计划收购现代资本价值960亿韩元的3.2%股权，起亚汽车则计划收购价值6,070亿韩元的约20.1%股权。
现代汽车还表示，未来还可能收购通用电气所持剩余20%的现代资本股权。(完)
(编译 汪红英；审校 刘秀红/高琦)
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。