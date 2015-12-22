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国际财经 | 2015年 12月 22日 星期二 17:17 BJT

起亚汽车和现代汽车将从GE手中收购现代资本约6亿美元股权

路透首尔12月22日 - 韩国第一大汽车生产商现代汽车(005380.KS)及第二大车企起亚汽车(000270.KS)周二表示，将共斥资7,030亿韩元(6.008亿美元)从通用电气(GE.N)手中收购现代资本23%的股权。

两家公司发布公告称，现代汽车计划收购现代资本价值960亿韩元的3.2%股权，起亚汽车则计划收购价值6,070亿韩元的约20.1%股权。

现代汽车还表示，未来还可能收购通用电气所持剩余20%的现代资本股权。(完)

(编译 汪红英；审校 刘秀红/高琦)

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