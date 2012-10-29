本田调降全年净利预估 受中国抵制日货冲击

* 全年获利预估下调20%至3,750亿日圆

* 第二季获利跳升至822亿日圆,低於市场预期

* 中国抗议活动的影响可能持续到第三及第四季

路透东京10月29日电---日本本田汽车(7267.T)将全年净利预估下调20%,因上个月中日两国领土争端致使中国爆发抵制日货浪潮,该公司在华汽车销售遭到冲击.

本田将截至3月会计年度的净利预估从之前的4,700亿日圆调降至3,750亿日圆(47亿美元).

7-9月净利上升36.1%至822亿日圆(10.3亿美元),但低於汤森路透I/B/E/S六名受访分析师平均预计的1,072亿日圆.日本制造商仍在承受去年3月地震和海啸带来的创伤.

本田较原定计划提前三小时发布了季度财报,此前不慎将业绩公布到网站上.之後当即迅速从网站撤下数据,但被东京证交所告知提早公布完整业绩.

中国对本田、丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)的需求锐减,因就中日领土争端出现暴力抗议活动.韩国现代汽车(005380.KS)和德国宝马汽车(BMWG.DE)在华的市场份额则上升.

本田及其中国合资企业9月销售大跌40.5%.对本田而言,中国是仅次于美国的第二大市场,占该公司2011年全球销量的17%.

本田的季度获利受到9月在美上市的新款雅阁(Accord)轿车发布及广告费用的打压,却助力本田在美国轿车和轻型卡车市场的份额9月升至8.7%.

受中国抗议活动影响,本田股价一度挫跌15%至近九个月低点,但已出现反弹,部分归功于日圆趋疲.该股早盘收涨0.2%,报2,520日圆.

不过分析师提醒,岛屿争端的影响仍可能持续至第三和第四季.

丰田和日产汽车将分别於11月5日和6日公布财报.(完)

--编译 王翔琼;审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。