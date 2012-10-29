本田调降全年净利预估 受中国抵制日货冲击

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
* 全年获利预估下调20%至3,750亿日圆
* 第二季获利跳升至822亿日圆,低於市场预期
* 中国抗议活动的影响可能持续到第三及第四季
路透东京10月29日电---日本本田汽车(7267.T)将全年净利预估下调20%,因上个月中日两国领土争端致使中国爆发抵制日货浪潮,该公司在华汽车销售遭到冲击.
本田将截至3月会计年度的净利预估从之前的4,700亿日圆调降至3,750亿日圆(47亿美元).
7-9月净利上升36.1%至822亿日圆(10.3亿美元),但低於汤森路透I/B/E/S六名受访分析师平均预计的1,072亿日圆.日本制造商仍在承受去年3月地震和海啸带来的创伤.
本田较原定计划提前三小时发布了季度财报,此前不慎将业绩公布到网站上.之後当即迅速从网站撤下数据,但被东京证交所告知提早公布完整业绩.
中国对本田、丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)的需求锐减,因就中日领土争端出现暴力抗议活动.韩国现代汽车(005380.KS)和德国宝马汽车(BMWG.DE)在华的市场份额则上升.
本田及其中国合资企业9月销售大跌40.5%.对本田而言,中国是仅次于美国的第二大市场,占该公司2011年全球销量的17%.
本田的季度获利受到9月在美上市的新款雅阁(Accord)轿车发布及广告费用的打压,却助力本田在美国轿车和轻型卡车市场的份额9月升至8.7%.
受中国抗议活动影响,本田股价一度挫跌15%至近九个月低点,但已出现反弹,部分归功于日圆趋疲.该股早盘收涨0.2%,报2,520日圆.
不过分析师提醒,岛屿争端的影响仍可能持续至第三和第四季.
丰田和日产汽车将分别於11月5日和6日公布财报.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。