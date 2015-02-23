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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 14:49 BJT

日本个股：本田汽车意外宣布，社长伊东孝绅将于6月底卸任

路透东京2月23日 - 本田汽车 周一意外宣布，社长伊东孝绅将在6月底卸任，由常务执行董事八郷隆弘接任。伊东孝绅已经担任本田汽车社长六年。

八郷隆弘是工程师出身，今年55岁，他在1982年加入本田汽车，曾在美国、中国和英国等地任职。

本田是日本第三大汽车生产商，但过去一年由于质量问题，对其畅销车型飞度(Fit)混合动力紧凑型车进行了数次召回。(完)
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