本田与马自达召回更多汽车 与TAKATA安全气囊有关

路透东京6月23日 - 日本本田汽车(7267.T)和马自达汽车(7261.T)表示，在去年因高田(Takata Corp) (7312.T)供应的安全气囊问题而大量召回汽车之后，将因该问题召回更多汽车。本月丰田汽车(7203.T)也采取了类似的行动。