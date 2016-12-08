本田汽车斥资30亿元人民币在中国建设新厂 因应销售劲升

路透北京12月8日 - 日本本田汽车(7267.T)周四在官网发布声明称，该公司与东风汽车(0489.HK)的合资公司将投资约30亿元人民币，在中国建设一座新厂。

声明证实了路透10月的报导。当时报导援引消息人士表示，该公司将在2019年前建设一座年产能12万辆汽车的新厂。

过去两年本田在中国呈现爆发式增长，尽管经济增长减速，但其在迅速成长的运动式多功能车(SUV)领域推出强大的新车型，吸引了消费者。本田周五称，今年前11个月其销售同比增长28.3%。

本田在中国的合资公司之一--东风本田汽车现有两个工厂产能已经接近极限，其目前年产能为48万辆，今年的销售目标为45万辆。

声明称，该工厂将有能力生产新能源汽车。(完)