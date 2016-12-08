本田汽车斥资30亿元人民币在中国建设新厂 因应销售劲升

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月8日 - 日本本田汽车(7267.T)周四在官网发布声明称，该公司与东风汽车(0489.HK)的合资公司将投资约30亿元人民币，在中国建设一座新厂。
声明证实了路透10月的报导。当时报导援引消息人士表示，该公司将在2019年前建设一座年产能12万辆汽车的新厂。
过去两年本田在中国呈现爆发式增长，尽管经济增长减速，但其在迅速成长的运动式多功能车(SUV)领域推出强大的新车型，吸引了消费者。本田周五称，今年前11个月其销售同比增长28.3%。
本田在中国的合资公司之一--东风本田汽车现有两个工厂产能已经接近极限，其目前年产能为48万辆，今年的销售目标为45万辆。
声明称，该工厂将有能力生产新能源汽车。(完)
(编译 李爽 审校 陈宗琦)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。