本田预测2017/18财年汽车销量微增 但利润下滑

路透东京4月28日 - 本田汽车(7267.T)预测本财年营业利润下滑16%，因为尽管汽车销量增加，但被日圆走强、养老金方案调整以及研发成本所抵消。

本田预测，2017/18财年营业利润为7,050亿日圆(63.4亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S采访23位分析师的平均预测8,508亿日圆，也低于上财年的8,407亿日圆。

本田预测本财年净利下滑14%，至5,300亿日圆。

公司预测本财年本田全球汽车销量将微增长1%，至508万辆，受亚洲、尤其是中国销量持续增长的拉动，主要由CR-V和XR-V SUV汽车、以及CIVIC(思域)和本田雅阁(Accord)轿车的需求支撑。

在亚洲的总体销量预计为206万辆，超过北美成为本田的最大市场。该公司预计北美销量将为192万辆，比刚刚结束的上一财年下降2.5%。

本田一直在增加SUV产量，以满足美国对较大型车型的强劲需求，尽管整体销量呈现放缓迹象。此前在全球金融危机之后出现了一段繁荣时期。

随着汽车制造商推销产品的力度越来越大，产业专家越来越担心不断增加的库存水平和消费者折扣。车市价格战可能损害汽车厂商的利润。

本田的上述预测基于预期日圆兑美元在截至明年3月的年度交投于105日圆。对于刚刚结束的财年，本田把汇率定在了108日圆。(完)