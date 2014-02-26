现代汽车拟推新款高档汽车 攻抢德国豪华车客户

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透伦敦2月25日 -韩国汽车厂商现代(005380.KS)将试图以下个月推出的新款高价Genesis汽车，来吸引包括外交官在内的高档阶层欧洲买家舍弃德国豪华车款。
现代汽车周二表示，其将在下周日内瓦国际车展上，在欧洲推出最新款Genesis轿车，同时并关注德国高级轿车的情况。现代汽车向来攻占大众市场，如今聚焦高档车。
宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)、奥迪(NSUG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)等数家汽车厂商，在英国等国家称霸高档车市场，德国品牌的汽车在英国高档车市场的市占率更是超过八成。
现代汽车欧洲部门副总裁暨营运长Allan Rushforth并未提供新款车的售价，但表示只有相当少数的汽车会上市，且聚焦于利基客户。
他表示，“我们会针对特定目标客户销售，我估计，每年这些车的销售量不到1,000辆。”
他对在伦敦的记者表示，公司目标是提高在欧洲的认知度。现代周二表示，自1977年在欧洲开始经营以来，其欧洲销售量已达600万辆。
现代汽车藉由进军高档车市场来提高品牌形象，该公司希望在2020年将其欧洲市场的市占率从3.4%提高至5%。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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