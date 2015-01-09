本田同意就隐瞒伤亡事件向美国政府支付7000万美元罚款

路透华盛顿1月8日 - 美国交通官员周四表示，本田汽车(7267.T)已同意向美国政府支付7,000万美元罚金，原因是未报告数以百计与该公司生产汽车有关的伤亡及其它消费者投诉事件。

本田旗下美国公司将支付两笔分别为3,500万美元的罚金，创下依据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)调查结果，对汽车制造商做出的罚金最高纪录。

该公司因违反NHTSA的早期预警报告(Early Warning Reporting)规定而受到调查。这一规定要求汽车厂商迅速报告所有可能存在缺陷、伤亡或损坏问题以及消费者投诉索赔的相关信息。

本田在11月承认，在2003年7月至2014年6月间，有1,729宗与该公司汽车有关的伤亡事故，未报告给美国安全监管机构。

这些案例中，有八宗与高田(7312.T)安全气囊破裂有关。高田生产的问题气囊导致大量汽车被召回，并受到联邦调查。

“汽车厂商不向我们报告任何安全问题，这是我们不能也不会容忍的事，因为我们若对这些问题毫不知情，就会在车辆召回过程中错过关键的一环，我们是依靠这一环节来解决问题并保护大众的，”美国运输部长福克斯(Anthony Foxx)表示。

本田之前将违反上报规定归因于数据录入与电脑程序错误，并表示公司针对依法报告的要求做出“过度狭义的解读”。

“我们已经解决这个问题，已经对早期预警报告方面的不足采取了重要行动，公司还将在此基础上做进一步工作， ”本田北美公司执行副总裁Rick Schostek在声明中表示。

该公司表示，正在研拟一套新的培训机制，改变内部报告政策，加强对早期预警报告流程的监督。

美国法律对此类违规案例的最高罚款金额为3,500万美元。福克斯表示，上限有必要提高，因为一次违规就可能导致一宗死亡。

“7,000万只是开始。但我们仍要汽车厂商加快行动，安抚因气囊缺陷问题而受害的消费者，我们希望主管机关给予强调，要求对可能存在的安全隐患进行更及时准确的汇报， ”民主党参议员Bill Nelson表示。经他提议，参议院近期对汽车行业展开一项调查。(完)

(编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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