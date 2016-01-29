本田汽车第三季营业利润下滑22.3% 受累于召回成本

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月29日 - 日本第三大汽车生产商--本田汽车(7267.T)周五公布，第三季营业利润下降22.3%，因包括召回安全气囊等与品质相关的成本增加，而且汇率带来负面影响。
本田汽车公布，10-12月当季净利为1,241亿日圆(10.3亿美元)，较上年同期的1,523亿日圆下滑18.5%，而且低于汤森路透I/B/E/S访问九位分析师平均预期的1,489.0亿日圆。
第三季营业利润从上年同期的2,100亿日圆降至1,630亿日圆。
第三季营收增加3.4%，但本田下调对全年营收的展望，因预计亚洲和日本市场汽车销量低于先前预估。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。