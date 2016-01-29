本田汽车第三季营业利润下滑22.3% 受累于召回成本

路透东京1月29日 - 日本第三大汽车生产商--本田汽车(7267.T)周五公布，第三季营业利润下降22.3%，因包括召回安全气囊等与品质相关的成本增加，而且汇率带来负面影响。

本田汽车公布，10-12月当季净利为1,241亿日圆(10.3亿美元)，较上年同期的1,523亿日圆下滑18.5%，而且低于汤森路透I/B/E/S访问九位分析师平均预期的1,489.0亿日圆。

第三季营业利润从上年同期的2,100亿日圆降至1,630亿日圆。

第三季营收增加3.4%，但本田下调对全年营收的展望，因预计亚洲和日本市场汽车销量低于先前预估。(完)