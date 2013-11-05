本田汽车在华设立新的研发中心

路透上海11月5日 -本田汽车(7267.T)已经在华设立一个新的研发中心，这是该公司进行本土化以吸引更多中国消费者的最新举措。

本田周二发布声明称，在广州市设立本田汽车中国技术公司（Honda Motor China TechnologyCo）旨在加强在华研发、零部件采购以及生产能力。

本田周一称，10月在华销售同比增加逾两倍。巨大的增幅部分源于上年同期销售水平很低，当时因中日领土争端引发抵制日货的情绪。

本田曾表示，2013-2015年期间将引入中国的12款新车中，五款仅针对中国，其中两款在中国开发。

丰田汽车(7203.T)于8月开始与一汽集团共同在华新建研发中心。该研发中心将招募超过1,000人，推动本土品牌的开发。

日产汽车(7201.T)已经在北京设立了第五个全球设计中心。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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