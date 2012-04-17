本田将率先从二手汽车零部件上提取稀土

2012年1月31日在东京拍到的本田品牌标志。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京4月17日电---本田汽车(7267.T)周二表示，该公司将在全球率先从二手汽车零部件上提取稀土，并回收这种主要被中国控制的昂贵原材料。

本田汽车表示，公司本月已同日本Metals & Chemicals合作，开始从全球经销商的二手混合动力汽车的镍氢电池上提取稀土金属。

全球有大约95%的稀土由中国生产，但中国加强了稀土出口控制，导致稀土价格飙升。

本田表示，新技术可从混合动力汽车的镍氢电池中提取其中逾80%的稀土。公司还计划在其他零部件中也推广这种提取方式。

在政府提供补贴的帮助下，日本汽车商和其他稀土消费大户都在研究减少稀土使用量或开发稀土替代品的方法。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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