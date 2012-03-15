东风本田因喇叭隐患召回近46万辆汽车--质检总局

罗兰贝格发布第一季全球电动车发展指数 行业总量中国领先
路透上海3月3日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格最近发布今年第一季全球电动汽车发展指数报告称，由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。
路透北京3月15日电---中国国家质检总局周三通报称,东风本田汽车有限公司决定,因车辆喇叭隐患,自4月30日起召回思威(CR-V)牌多用途乘用车和部分思域(CIVIC)牌轿车,涉及数量共计459,962辆.这是东风本田年内第二次召回事件.
质检总局网站刊登新闻稿称,这些汽车包括部分2009年7月10日至2011年8月16日生产的思威多用途乘用车,和部分2009年7月10日至2011年8月31日生产的思域(CIVIC)牌轿车.东风本田是日本本田汽车(7267.T)和中国东风汽车(0489.HK)的合资企业.
新闻稿称,这些汽车的车辆喇叭工作不良在某些紧急情况下,会造成驾驶员无法警示其他车辆或行人,可能影响行车安全.东风本田将为召回范围内的车辆进行免费检修,增加喇叭接地线,以消除隐患.
东风本田於今年1月11日决定自即日起召回去年9至11月生产的部分思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量50,410辆.今年迄今两次召回共计510,372辆汽车.
本田汽车与中国广州汽车集团亦有合资企业广汽本田汽车有限公司.本田汽车去年在中国共销售汽车617,764辆,同比下降4.5%.
广州汽车集团旗下有香港上市公司广州汽车(2238.HK).(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
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