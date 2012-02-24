本田因漏油风险在美加召回逾9,000辆SUV

路透2月23日电---因部分问题可能导致汽车燃油渗漏，日本本田汽车(7267.T)在美国与加拿大召回9,000多辆中型SUV。

涉及车型是去年12月中旬与今年1月中旬之间为生产的2012年款讴歌（Acura）MDX以及本田领航员（Honda Pilot）。

在部分车型上，油箱中的一个零件因使用材料熔点更高，可能未被焊牢，若脱落则能导致燃油渗漏，增加起火风险。

该问题是零件供应商在测试中发现，迄今并无燃油泄漏、起火以及人员受伤事故发生。

据美国国家公路交通安全管理局数据，美国有8,709辆车受到这一问题影响。本田发布的另一项声明称，加拿大有571辆车受到影响。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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