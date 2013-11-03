本田将在美国召回约34.4万辆车

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透底特律11月4日 -本田汽车(7267.T)周五表示，将在美国召回约34.4万辆奥德赛(Odyssey)厢式轿车，以修复软件缺陷。该缺陷可能导致车辆在驾驶员没有踩刹车的情况下猛然刹车。
但本田要到明年春季才能进行所需修理，因为称作偏航率传感器(yaw rate sensor)的必要部件届时才能到货。
本田公司称，未发现该问题引起撞车或受伤。该问题影响到2007和2008年款的厢式轿车。
本田表示，在这些车型中，如果以某种方式驾驶，车辆稳定辅助系统(VSA)就可能发生故障。VSA系统可能在未亮刹车灯的情况下突然刹车，增加撞车的风险。
“为了修复VSA软件错误，将为受影响的奥德赛安装升级后的偏航率传感器，”本田在新闻发布会上称，“但是，偏航率传感器要到2014年春季才能到货。”
作为临时措施，本田将向车主发送信件，描述如何采取必要措施，保证在重新启动车辆时VSA系统正常运行。
在明年传感器到货时，本田也将向车主再次发送信件。(完)
(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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