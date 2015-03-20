本田因高田气囊问题在美召回汽车规模将再扩大逾10万辆

路透底特律3月19日 - 日本本田汽车(7267.T)周四表示，该公司因高田(Takata)制造安全气囊可能存在瑕疵的相关问题，在美国需召回的汽车将再增逾10万辆。

本田指出，此次扩大召回涉及在美国的104,871辆本田汽车，包括88,549辆2008年款Pilot运动休旅车(SUV)、10,868辆2004年款本田喜美(Civic)、和5,454辆2001年款本田雅哥(雅阁/Accord)轿车。部分2001年款雅哥及2004年款喜美之前已召回；到目前为止此前还未召回过2008年款的Pilot。

本田表示，在进一步研究了哪些车款原先配备存在缺陷的高田气囊气体发生器后，确认了还有这些受影响的车辆。

本田称，随着此次扩大召回，该公司召回车辆总计约达550辆。召回汽车的修理方式仍和以前一样，即免费为车主替换驾驶座前面的气囊气体发生器。(完)

(编译 张若琪 审校 许娜)

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