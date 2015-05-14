本田将在全球再召回480万辆装配高田气囊气体发生器的汽车

独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策

路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。