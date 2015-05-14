本田将在全球再召回480万辆装配高田气囊气体发生器的汽车

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透东京5月14日 - 本田汽车(7267.T)周四表示，将在全球另外召回480万辆汽车，以替换高田(7312.T)生产的可能存在缺陷的气囊气体发生器。
一天前，丰田汽车(7203.T)和马自达汽车(7201.T)才表示，将在全球召回约650万辆汽车。(完)
(编译 许娜；审校 李春喜)
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澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透首尔5月12日 - 韩国现代汽车和起亚汽车周五称，将在韩国召回24万辆汽车。之前，韩国国土交通部因举报者披露的安全缺陷问题而发布了首项强制召回令。