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国际财经 | 2015年 9月 3日 星期四 14:11 BJT

本田在加拿大召回992辆2015年款Fit 更新点火线圈部件

路透9月3日 - 加拿大本田宣布主动在加拿大召回992辆2015年式Fit车型，更换点火线圈(考耳，ignition coil)新元部件。

加拿大本田表示，并未传出与这个问题相关的车祸或受伤事件。

加拿大本田表示，宣布召回以鼓励购买受影响车款的车主，将汽车送至指定经销商。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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