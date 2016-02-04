本田再召回220万辆使用高田气囊的汽车

路透底特律/华盛顿2月3日 - 本田汽车(7267.T)周三公布，在北美扩大召回新近车款230万辆，这些车搭载着可能存在缺陷的高田气囊新近车款。

本田表示，特定2005-2016年款的阿库拉(Acura)品牌及本田品牌汽车将被召回，更换高田PSDI-5型驾驶座气囊气体发生器。

本田周一宣布，在加拿大召回269,000辆存在同样问题的类似车型。

高田(7312.T)两周前对美国安全监管部门表示，向数家车厂售出的大约390万个PSDI-5型气体发生器可能会发生爆炸并导致伤亡。本田最新召回的车辆就包括在内。

本田周三表示，本田汽车尚未出现PSDI-5型气体发生器爆炸事故。

高田有缺陷的气体发生器与2004年以来美国发生的九起死亡事故有关，除一起之外，其余都是较旧款本田汽车发生的事故。

本田自2008年以来在美国召回了逾600万辆汽车，以更换存在缺陷的高田气体发生器。

本田称，今年夏季起将换掉PSDI-5型气体发生器，改用另一家供货商的产品。

本田最新行动显示，正在继续的高田气囊召回可能还未结束。(完)