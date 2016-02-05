本田汽车在日本将再召回逾40万辆汽车 因高田安全气囊隐患

国际油价从一周低位上涨 因国际能源署称市场供应正缓慢收紧
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
路透东京2月5日 - 本田汽车(7267.T)周五称，将在日本召回约44.3万辆车，其中包括飞度(Fit)小型汽车，因高田(Takata)制造的安全气囊可能出现瑕疵。全球召回继续升高。
本田汽车称将召回总计13款车款，近一半为飞度。自2008年起因高田安全气囊隐患召回的车辆已达5,000万辆，其中本田的汽车大约就占半数。
包括思域(CIVIC)在内所有被召回的车辆，均是在2005-2014年期间生产的。(完)
(编译/审校 张若琪/于春红/蔡美珍)
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
不过，这次美国股市将是近代总统过渡期间表现最佳的行情之一。标准普尔500指数自美国大选日以来累计上涨5.8%。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。