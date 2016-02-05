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国际财经 | 2016年 2月 5日 星期五 14:08 BJT

本田汽车在日本将再召回逾40万辆汽车 因高田安全气囊隐患

路透东京2月5日 - 本田汽车(7267.T)周五称，将在日本召回约44.3万辆车，其中包括飞度(Fit)小型汽车，因高田(Takata)制造的安全气囊可能出现瑕疵。全球召回继续升高。

本田汽车称将召回总计13款车款，近一半为飞度。自2008年起因高田安全气囊隐患召回的车辆已达5,000万辆，其中本田的汽车大约就占半数。

包括思域(CIVIC)在内所有被召回的车辆，均是在2005-2014年期间生产的。(完)

(编译/审校 张若琪/于春红/蔡美珍)

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