本田汽车在日本召回约66.8万辆汽车 更换高田气囊

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透东京9月8日 - 日本本田汽车(7267.T)周四表示，正在日本召回大约66.8万辆汽车，以更换高田(7312.T)供应的安全气囊。
本田汽车表示，因乘客侧气囊问题，已经召回的车型包括飞度(Fit)亚小型掀背车、思域(Civic)和雅阁(Accord)轿车。2009年至2011年生产的汽车受到影响。
在最新召回声明发布之前，本田已经因高田生产的气囊问题而召回了数千万辆汽车。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
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路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。