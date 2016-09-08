本田汽车在日本召回约66.8万辆汽车 更换高田气囊

路透东京9月8日 - 日本本田汽车(7267.T)周四表示，正在日本召回大约66.8万辆汽车，以更换高田(7312.T)供应的安全气囊。

本田汽车表示，因乘客侧气囊问题，已经召回的车型包括飞度(Fit)亚小型掀背车、思域(Civic)和雅阁(Accord)轿车。2009年至2011年生产的汽车受到影响。

在最新召回声明发布之前，本田已经因高田生产的气囊问题而召回了数千万辆汽车。(完)