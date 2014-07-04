本田因气囊问题在美汽车召回区域扩大至加州

路透东京7月4日 - 一位新闻发言人称，日本本田汽车称扩大在美国因高田安全气囊问题的汽车召回地区范围，已将加州包括在内。加州是本田在美国最大的销售市场之一。

上个月，本田和其它六家汽车厂商宣布在波多黎各、佛罗里达、夏威夷和维珍群岛这些高湿度地区召回汽车，以替换高田气囊充气机。

在其它地区，本田也在召回受影响车辆，包括阿拉巴马、佐治亚、路易斯安那、密西西比、南卡罗来纳和德克萨斯州。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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