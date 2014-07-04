本田因气囊问题在美汽车召回区域扩大至加州

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透东京7月4日 - 一位新闻发言人称，日本本田汽车称扩大在美国因高田安全气囊问题的汽车召回地区范围，已将加州包括在内。加州是本田在美国最大的销售市场之一。
上个月，本田和其它六家汽车厂商宣布在波多黎各、佛罗里达、夏威夷和维珍群岛这些高湿度地区召回汽车，以替换高田气囊充气机。
在其它地区，本田也在召回受影响车辆，包括阿拉巴马、佐治亚、路易斯安那、密西西比、南卡罗来纳和德克萨斯州。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
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路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。