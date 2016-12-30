本田将在美国召回近65万辆奥德赛小型厢式车

路透底特律12月29日 - 日本本田汽车(7267.T)(HMC.N)周四称，将在美国召回近65万辆2011-2016年款奥德赛(Odyssey)小型厢式车，因第二排座椅在发生碰撞事故时可能无法锁定。

本田的美国部门表示，尚未有与此问题相关的人员受伤和车内物品撞坏的报告。

本田和美国安全监管机构称，将分别进行两起召回。一起涉及63.4万辆2011-2016年款Odyssey小型厢式车，另一起影响到大约7,600辆2016年款Odyssey小型厢式车。

本田还将在加拿大和墨西哥召回数量较少的小型厢式车，但该公司没有披露具体数量。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的监管官员及本田称，在某些情况下发生碰撞事故时，上述召回车辆的第二排座椅可能无法锁定。

本田称，上述规模较大召回涉及车辆的车主将在2月中旬收到信函通知，而修理该问题的部件要等到春季才会有货。

本田还称，公司将在1月末通知上述规模较小召回涉及车辆的车主。(完)