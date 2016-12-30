本田将在美国召回近65万辆奥德赛小型厢式车

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透底特律12月29日 - 日本本田汽车(7267.T)(HMC.N)周四称，将在美国召回近65万辆2011-2016年款奥德赛(Odyssey)小型厢式车，因第二排座椅在发生碰撞事故时可能无法锁定。
本田的美国部门表示，尚未有与此问题相关的人员受伤和车内物品撞坏的报告。
本田和美国安全监管机构称，将分别进行两起召回。一起涉及63.4万辆2011-2016年款Odyssey小型厢式车，另一起影响到大约7,600辆2016年款Odyssey小型厢式车。
本田还将在加拿大和墨西哥召回数量较少的小型厢式车，但该公司没有披露具体数量。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的监管官员及本田称，在某些情况下发生碰撞事故时，上述召回车辆的第二排座椅可能无法锁定。
本田称，上述规模较大召回涉及车辆的车主将在2月中旬收到信函通知，而修理该问题的部件要等到春季才会有货。
本田还称，公司将在1月末通知上述规模较小召回涉及车辆的车主。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
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