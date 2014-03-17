本田因起火风险在美召回近90万辆奥德赛汽车

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透底特律3月15日 -美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五公布的通告显示，日本本田汽车(7267.T)正召回近90万辆奥德赛(奥迪斯，ODYSSEY)汽车，因存在起火隐患。
本田汽车3月13日提交NHTSA的文件显示，2005-2010年在阿拉巴马州生产的奥德赛汽车燃油泵部件可能破裂并引发漏油，提高起火风险。本田并表示尚未有与该问题有关的起火或伤害情况报告。
本田称，因为此次召回涉及886,815辆奥德赛汽车，合适的维修配件在夏天之前不会到位。但公司将向用户提供“过渡”部件，用户将从4月开始接到通知。
本田称，已经调查了引起油泵过滤器盖破裂的几个可能原因。本田表示，该部件由日本供应商Denso在美国制造。
本田表示，召回车辆是在阿拉巴马州林肯工厂于2004年6月23日至2010年9月4日期间生产的。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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