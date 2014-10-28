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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 14:34 BJT

日股业绩：本田汽车第二季获利下滑4%，逊于分析师预期

路透东京10月28日 - 本田汽车 周二公布，第二季获利下降4.1%，逊于分析师预期，因为要疲于应对美国和日本的汽车召回问题，可能推迟新车型的开发。

本田7-9月当季的营业利润为1,644亿日圆(15.2亿美元)，汤森路透I/B/E/S访问的14位分析师平均预估为1,841亿日圆。

本田维持截至3月31日财年获利预估在7,700亿日圆不变。

最近美国消费者对本田提起诉讼，因配置的高田气囊可能具有缺陷，该公司召回逾500万辆汽车。

上周，本田就在国内第五次召回飞度(Fit)混合动力紧凑型车进行道歉，称将重新检查开发汽车的流程。

本田汽车股价在业绩公布前收跌0.7%，日股日经指数 跌0.4%。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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