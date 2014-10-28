日股业绩：本田汽车第二季获利下滑4%，逊于分析师预期

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透东京10月28日 - 本田汽车 周二公布，第二季获利下降4.1%，逊于分析师预期，因为要疲于应对美国和日本的汽车召回问题，可能推迟新车型的开发。
本田7-9月当季的营业利润为1,644亿日圆(15.2亿美元)，汤森路透I/B/E/S访问的14位分析师平均预估为1,841亿日圆。
本田维持截至3月31日财年获利预估在7,700亿日圆不变。
最近美国消费者对本田提起诉讼，因配置的高田气囊可能具有缺陷，该公司召回逾500万辆汽车。
上周，本田就在国内第五次召回飞度(Fit)混合动力紧凑型车进行道歉，称将重新检查开发汽车的流程。
本田汽车股价在业绩公布前收跌0.7%，日股日经指数 跌0.4%。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选