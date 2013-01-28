日本个股: 本田称去年全球汽车销量为382万辆,同比增长19%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透东京1月28日 - 日本本田汽车 周一表示,2012年全球汽车销量为创纪录的382万辆,较2011年增长19%,因该公司的运营状况从自然灾害所造成的影响中恢复,且在其最大的市场美国录得销售增长.
本田是日本第三大汽车制造商.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)