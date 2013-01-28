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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 13:31 BJT

日本个股: 本田称去年全球汽车销量为382万辆,同比增长19%

路透东京1月28日 - 日本本田汽车 周一表示,2012年全球汽车销量为创纪录的382万辆,较2011年增长19%,因该公司的运营状况从自然灾害所造成的影响中恢复,且在其最大的市场美国录得销售增长.

本田是日本第三大汽车制造商.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
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