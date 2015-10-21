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国际财经 | 2015年 10月 21日 星期三 13:23 BJT

本田汽车称计划自2020年起贩售部分自动驾驶车

路透东京10月21日 - 本田汽车(7267.T)周三表示，计划在2020年前后贩售一款搭载高速公路自动驾驶功能的车辆，加入自动驾驶汽车竞争行列，目前该领域让传统汽车制造商与谷歌(GOOGL.O)等业者处于竞争态势。

丰田汽车(7203.T) 及日产汽车(7201.T)也设定在2020年推出自动驾驶汽车；2020年东京将举行奥运会。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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