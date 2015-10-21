本田汽车称计划自2020年起贩售部分自动驾驶车

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京10月21日 - 本田汽车(7267.T)周三表示，计划在2020年前后贩售一款搭载高速公路自动驾驶功能的车辆，加入自动驾驶汽车竞争行列，目前该领域让传统汽车制造商与谷歌(GOOGL.O)等业者处于竞争态势。
丰田汽车(7203.T) 及日产汽车(7201.T)也设定在2020年推出自动驾驶汽车；2020年东京将举行奥运会。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。