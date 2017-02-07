本田与日立成立合资企业 生产电动汽车发动机

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透东京2月7日 - 本田汽车(7267.T)和日立(6501.T)的汽车部门周二宣布，他们将成立合资公司开发、生产和销售电动汽车使用的发动机。
双方在媒体会上说，除了日本之外，合资公司还将在美国和中国设立销售和制造部门。
合资公司将在7月成立，日立汽车系统将持有51%股份，本田汽车持有49%股份。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。