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国际财经 | 2017年 2月 7日 星期二 15:33 BJT

本田与日立成立合资企业 生产电动汽车发动机

路透东京2月7日 - 本田汽车(7267.T)和日立(6501.T)的汽车部门周二宣布，他们将成立合资公司开发、生产和销售电动汽车使用的发动机。

双方在媒体会上说，除了日本之外，合资公司还将在美国和中国设立销售和制造部门。

合资公司将在7月成立，日立汽车系统将持有51%股份，本田汽车持有49%股份。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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