现代汽车计划今年在华推出一款小型SUV--财务长

路透首尔1月23日 -韩国现代汽车(005380.KS)财务长周四表示，公司计划今年在中国推出一款小型运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，并希望将今年在华销量提高逾10%。

财务长Lee Won-hee表示，新款SUV将比较其Tucson车型更小。

他还表示，现代汽车希望在中国销售逾113万辆汽车，因其在中国的第三家汽车厂及新的商务车工厂产能增加。去年现代汽车在华汽车销量为103万辆，较之2012年高出21%。(完)