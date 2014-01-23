现代汽车计划今年在华推出一款小型SUV--财务长

美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透首尔1月23日 -韩国现代汽车(005380.KS)财务长周四表示，公司计划今年在中国推出一款小型运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，并希望将今年在华销量提高逾10%。
财务长Lee Won-hee表示，新款SUV将比较其Tucson车型更小。
他还表示，现代汽车希望在中国销售逾113万辆汽车，因其在中国的第三家汽车厂及新的商务车工厂产能增加。去年现代汽车在华汽车销量为103万辆，较之2012年高出21%。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜/田建华)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。